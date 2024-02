Christopher Nolan: "Takk og lov for Marvel-filmer"

HQ

Etter 11 år med fantastiske filmer ser det ut til at Marvel-æraen nå nærmer seg slutten. Fansen kommer fortsatt til å samles for å se en og annen film, men det er ikke de samme møtene som før. Likevel har de unektelig spilt en viktig rolle på kino i over et tiår, og det kan selv noen av de mest kjente regissørene anerkjenne.

I en samtale med New York Times hyllet Christopher Nolan Marvel-filmene og MCU. "Takk og lov for Marvel-filmene", sa han etter å ha snakket om hvordan de stort sett holdt liv i kinoen i COVID-tiden.

Marvel-filmene var kanskje ikke på topp i disse mørke dagene, men det var noen få suksesser i 2021, som Spider-Man: No Way Home og Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, selv om sistnevnte ble lansert på Disney+.

Tror du Marvel-filmene bidro til å redde kinoen?