Christopher Nolan ville elske å lage en skrekkfilm

I et intervju med British Film Institute torsdag avslørte den legendariske filmregissøren Christopher Nolan at han gjerne vil lage en skrekkfilm. Han innrømmet imidlertid at han ikke har funnet en god historie som egner seg godt til sjangeren.

"Jeg synes skrekkfilmer er veldig interessante fordi de er avhengige av veldig filmatiske virkemidler", sa han. "Det handler egentlig om [å fremprovosere] en visceral reaksjon på ting. Så på et eller annet tidspunkt vil jeg gjerne lage en skrekkfilm. Men jeg tror at en virkelig god skrekkfilm krever en virkelig eksepsjonell idé - og det er langt mellom dem. Så jeg har ikke funnet historien som egner seg til det. Men jeg synes det er en veldig interessant sjanger fra et filmatisk synspunkt. Det er også en av de få sjangrene der - studioene lager mange av disse filmene - og det er filmer som har mye dysterhet, mye abstraksjon. De har mange kvaliteter som Hollywood vanligvis er veldig motvillige til å bruke i filmer, men det er en sjanger der det er tillatt."

I intervjuet fortalte Nolan også hvordan han mener at Oppenheimer har sine egne skrekkelementer.

"Oppenheimer har helt klart elementer av skrekk - noe jeg definitivt synes er passende for temaet", sa han. "..... Midten av filmen er i stor grad basert på heist-sjangeren, og tredje akt av filmen er et rettssalsdrama. Grunnen til at jeg valgte disse to sjangrene, er at det er mainstream-sjangre der dialog og folk som snakker, i seg selv er spennende og interessant for publikum. Det er det som er så gøy med sjangre - du kan leke med mange forskjellige områder, noe du ikke ville fått lov til i en annen type film."

