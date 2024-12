Christopher Nolans filmatisering av The Odyssey blir hans dyreste film noensinne

Christopher Nolan har endelig avslørt sin neste film, og det er noe de færreste av oss hadde forventet. Ryktene har svirret i månedsvis, fra sci-fi-thriller til en vampyrfilm med et tidsbilde, før den offisielle avsløringen var at Sir Christopher Nolan jobber med en filmatisering av The Odyssey.

Homers storverk kommer til å koste en god del penger å produsere, ifølge bransjekjenneren Jeff Sneider, som rapporterer at The Odyssey vil bli Nolans dyreste verk hittil. Vi har ikke solide budsjettall ennå, men Oppenheimer ble laget for 100 millioner dollar, og Tenet kostet 205 millioner dollar, så det er ikke som om Nolan ikke har brukt store summer før.

Etter Oppenheimers suksess på kino, er det stor tiltro til at Nolan kan skape noe som folk vil se på kino. Det antas at han filmer The Odyssey først og fremst for IMAX-publikummet også, så vi kan bare forestille oss hva slags opplevelse det vil bli i 2026.