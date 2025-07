Christopher Nolans The Odyssey-billetter utsolgt på få timer

I det som ser ut til å være første gang i filmhistorien, har en film lagt ut billetter for salg et år før kinopremieren. Og så har billettene blitt utsolgt på få timer. Christopher Nolans hype fra Oppenheimer har virkelig gjort ham til filmbransjens regissør akkurat nå, noe begeistringen rundt The Odyssey viser.

HQ

Nolans filmatisering av Homers klassiker har så langt bare sluppet et par bilder, men et år før premieren har den likevel solgt ut 16 IMAX-saler i USA. I løpet av en time etter at billettene ble lagt ut for salg, hadde 95 % av dem blitt utsolgt, ifølge The Hollywood Reporter.

Nå er de borte i sin helhet. Allerede ser folk billetter på eBay for 300-400 dollar, til tross for at de opprinnelig kostet rundt 30 dollar per billett. At svindlere kommer inn i kinobillettverdenen ser ikke ut til å være det beste, men vi får se om andre filmer kan skape en lignende hype, til et punkt der fansen faktisk forhåndsbestiller billetter.

Christopher Nolans The Odyssey har premiere 17. juli 2026.