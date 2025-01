Christopher Nolans The Odyssey blir hans dyreste film hittil

Du leste riktig. Christopher Nolans kommende film The Odyssey blir hans mest ambisiøse prosjekt til nå, med et rapportert budsjett på 250 millioner dollar, ifølge Puck. Dette tallet matcher hans høyest budsjetterte film, The Dark Knight Rises, og overgår alle hans andre filmer. Filmatiseringen av Homers klassiske fortelling lover en global produksjon filmet med ny IMAX-teknologi, med planlagt premiere 17. juli 2026.

Vil dette mytologiske eposet omdefinere Nolans ettermæle på kino?