Christopher Nolans The Odyssey ser mer episk ut enn noensinne i ny trailer

Det er få historier som er mer kjent enn The Odyssey. Fortellingen om Odyssevs' lange hjemreise har blitt fortalt i tusenvis av år, og nå håper Christopher Nolan å gjøre den til en filmopplevelse som er verdig sin historiske status. I juli i år får vi se filmen med egne øyne, men før det har vi fått en ny trailer å fordype oss i.

I traileren får vi et mye bedre inntrykk av historien vi får oppleve i denne filmatiseringen av The Odyssey. Folk som kjenner originalhistorien vil kjenne igjen mye her, men det er også noen forskjeller å merke seg. Spesielt ser det ut til at Robert Pattinsons rollefigur Antinoos vil være filmens primære antagonistiske kraft, mens resten av Penelopes friere er mer som hans kumpaner å regne.

Penelope og Telemakos' forsvar av hjemmet sitt mens Odyssevs er borte blir trolig mer et sideplott, ettersom Nolan ønsker å vise oss de greske mytenes skue på det store lerretet. Det får vi også rikelig av i traileren, med kjempesoldater i sølvrustninger, gigantiske boblebad og et glimt av en menneskeetende kyklop.