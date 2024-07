Christopher Reeves sønn gjør en cameo i den kommende Superman

Selv om mange fans virkelig elsket Henry Cavills versjon av Superman, er det fortsatt mange som mener at avdøde Christopher Reeve er den virkelige versjonen av karakteren.

HQ

DC-sjefen James Gunn er for tiden i gang med innspillingen av sin egen Superman (som har premiere i juni 2025), der David Corenswet ikler seg den ikoniske jumpsuiten, men Gunn mener tydeligvis at det fortsatt er viktig å vise respekt for Reeves arv. Som Variety rapporterer, er det nå bekreftet at Reeves sønn Will Reeve skal ha en cameo i den kommende filmen som TV-reporter - noe vi er sikre på at han vil gjøre ganske overbevisende, siden det er hans virkelige jobb.

Hvis du vil ha et lite glimt av Will Reeves i filmen, så sjekk ut bildene og videoen på Cleveland.com, men pass opp for milde spoilere.