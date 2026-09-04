Chronicles: Medieval Forhåndsvisning av Gamescom: Historisk nøyaktighet møter «Rule of Cool

Et blikk på Chronicles: Medieval, og en strategifan vil sannsynligvis umiddelbart begynne å komme med sammenligninger. «Det ser ut som Mount & Blade», eller «er dette et Total War-spill?» Jeg forvekslet det også med et annet middelalderstrategispill ved første øyekast. Men jo mer jeg ser av dette spillet, jo mer imponert blir jeg av Raw Power Games’ debutspill, som ser ut til å bli like innlevende som et rollespill som det er et innholdsrikt strategispill.

Det stemmer, i jakten på å gi deg den ultimate middelalderlige hærførerfantasien er « Chronicles: Medieval like mye et rollespill som det er et strategispill – om ikke enda mer. Du vil imidlertid ikke måtte følge en fast, lineær fortelling, siden det tross alt fortsatt er et sandkassespill, og historien din er din egen å forme. Du drar ut på kampanjekartet, som strekker seg fra den nordligste spissen av Skottland til «støvelen» av Italia, og fra Pyreneene til det som i dag er Vest-Polen. Du spiller som en av tre hovedfraksjoner: England, Frankrike og Det hellige romerske riket. Du vil kjempe i både små og store slag, med opptil 2000 soldater på skjermen i Early Access-utgivelsen.

Siden dette er et rollespill, avhenger alt av din modige, unge lord. Kanskje kommer du fra ingenting. Kanskje er du et middelaldersk «nepo-barn». Det finnes mange valg som definerer karakteren din, men når du først har tatt dem, må du leve med dem. Ut fra det jeg kunne se av den korte kampanjedemoen vi fikk se, var det ingen annen hær du kunne kontrollere, så du er avhengig av at din egen styrke kjemper seg inn i historiebøkene. Dette er spesielt viktig på kampanjekartet, der kunnskap er makt. Å vite hvor en fiendtlig hær befinner seg, hva de har i sinne, om slottet du nylig passerte nå har fått ny ledelse – alt dette lærer du mens du reiser. Men når du først har passert et sted og vært borte en stund, vet du ikke hva som venter deg når du kommer tilbake. Dette er en flott måte å bryte med tradisjonene i rene strategispill, der krigståken bare er et problem så lenge du ikke har utforsket et område ennå. Dette betyr at overraskelser kan dukke opp når som helst, selv om du tror du har sikret deg et av spillets over 200 områder.

Størstedelen av demoen vår tok oss gjennom en live-kamp, der demo-herren tok opp kampen mot en fransk adelsmann hvis landområder nettopp hadde blitt plyndret. Franskmannen var ikke særlig fornøyd med det, og satte inn sitt beste kavaleri, samt alle andre enheter han kunne få tak i. Dette var ikke bare en fengende innledning til slaget vårt, men også en påminnelse om at kunnskap er den viktigste valutaen i Chronicles: Medieval. Enhetene er delt inn i tre nivåer i spillet. Rekruttene er det laveste nivået. Bønder du har hentet fra gårder for å fylle ut infanterilinjen din. De kan trenes til å bli ganske effektive, men vil ikke kjempe like godt som de høyere nivåene. Leiesoldatene kommer deretter. Navnet sier seg selv: disse betalte troppene er erfarne krigere, men er kanskje ikke de mest lojale overfor deg. I et spill hvor viljen bryter sammen før kroppen gjør det, er både moral og lojalitet svært viktig. Det er derfor husstyrkene, det høyeste nivået, er så høyt ansett. Ikke bare er de trente krigere, men de kjemper og dør for deg uten at det trengs en stor sekk med gull for å gjøre det mer overbevisende.

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Før et slag skal du ikke bare plassere dine egne enheter i formasjoner basert på nivåene deres, men du skal også undersøke hva fienden har med seg. I demoen hadde AI-motstanderen to svært dødelige enheter med støtkavaleri, som utvikleren vår valgte å avlede med sine egne beredne enheter oppe i noen nærliggende trær. De fleste taktikkene i « Chronicles: Medieval avgjøres før slaget, der du kan gi ordrer og plassere enheter. Men du kan pause midt i kampen for å gi noen kommandoer der det er nødvendig. Du vil bare ikke alltid ha et ovenfra-perspektiv som i for eksempel «Total War».

Når kampen er i gang, ser du hvor spillet igjen skiller seg ut ved å bli mer som et rollespill, ettersom vår herre kan storme inn der kampene er på sitt hardeste og slå ned fiender med sitt våpen. I « Chronicles: Medieval er du en mektig styrke i kamp, i stand til å bruke virkelige teknikker og styrke karakteren din slik at den kan meie ned bønder som om den slår med ljå gjennom hveteåkrer. Du er imidlertid ikke uovervinnelig, og må være forsiktig med når og hvor du går inn i kamp. Fiendens husstyrker og herrer er langt mer jevnbyrdige motstandere enn noen få bonde-spydmenn, og skulle du gå ned, vil mennene dine få et alvorlig slag mot moralen.

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Vi fikk ikke se hva som skjer når du taper, siden demokampen ble vunnet ganske overbevisende (husk: «minds before bodies»), men vi ble fortalt at hvis du skulle lide et nederlag, vil dette bli et alvorlig tilbakeslag, da du vil miste XP, i tillegg til mange tropper. Det moralske tilbakeslaget vil sannsynligvis også bety at troppene dine ikke vil kjempe like effektivt som før, i hvert fall ikke på en stund. Det er den konstante risikoen som « Chronicles: Medieval byr på. Du må kjempe for å komme videre, men du må velge kampene dine med omhu, og kan ikke alltid bare storme inn på den største og farligste adelsmannen som finnes.

Det er kanskje ikke magi eller drager, men fantasy- Chronicles: Medieval et spillet byr på er tydelig. Det blander rikelig med historisk nøyaktighet med nok «rule of cool» til at både historieentusiaster og uformelle spillere bør se på dette som et spill som vil tilfredsstille deres interesser. Det kombinerer strategi og RPG-inspirert kamp på en unik måte, og lar deg virkelig banke din egen vei gjennom en kampanje. Det er en av de mest ambisiøse titlene jeg så på Gamescom, og jeg håper bare at Raw Power Games klarer å realisere visjonen sin. Lanseringen i Early Access er planlagt til neste år, og vi vil ha god tid til å følge spillets utvikling etterpå, men hvis alt går bra, kan det bli et skikkelig monster innen strategi- og rollespillgenren.