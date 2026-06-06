Chronicles: Medieval Forhåndsvisning av spillet: Nok et grusomt strategispill for den historieinteresserte i deg

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Europa i middelalderen. Pest, hungersnød, konger som bare elsker å slå hverandre i hodet og gjøre krav på landområder i årevis, for så å miste det igjen og begynne jakten på å gjenvinne det hele på nytt. Hundreårskrigen var en vill tid i historien, og i Chronicles: Medieval blir vi kastet rett inn i sentrum av den, der vi kan ta kontroll over en av tre nøkkelmakter og bestemme historiens gang selv.

Under en kort spillpresentasjon vi overvar i forkant av avsløringen av spillet på kveldens Summer Game Fest, fikk vi se kampdelen av Chronicles: Medieval. Litt som i Total War, tilbringer du tiden din på Chronicles: Medieval delt mellom et stort kampanjekart og feltene du snart skal male røde med blodet fra tusenvis av tropper. 2000 lik kan være på skjermen samtidig i kaotiske slag. Du går inn i dem med en plan, men som du vet hvis du har spilt et spill av denne typen før, er det få strategier som klarer seg forbi de første to minuttene av et slag uten en og annen hikke her og der.

Et slag i Chronicles: Medieval starter med planleggingsfasen. Du har enhetene dine, og du har et vell av valgmuligheter når det gjelder hvordan du vil plassere dem, hvilke formasjoner de skal ta, og hvordan de skal opptre på slagmarken. Listen er lang. Når slaget er i gang, kan du styre styrkene dine i spissen, og du spiller som hærføreren, som ikke bare kan sitte bakerst og nikke mens han sender hundrevis av menn inn for å dø på sin ordre.

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Som vi ble fortalt under presentasjonen, er det moralen som avgjør om et slag vinnes eller tapes. Sjelene knekker før kroppene gjør det, og derfor må du holde frontlinjene i sjakk. Noen ganger er det nok at du er til stede som sjef for troppene dine for å styrke dem, men andre ganger må du kaste deg ut i kamp og angripe fiendens kavaleri og infanteri. Det er her Chronicles: Medieval lar deg kaste deg ut i nærkamp i tredjeperson, og lar deg bruke et bredt utvalg av historisk nøyaktige våpen og kampstiler. Det hele er dynamisk og basert på historiske kampformer, ettersom teamet har hyret inn en verdensmester i sverdkamp til mocapingen.

Men for å holde det realistisk, vil du sannsynligvis få det tøft hvis du går i kamp mot et dusin menn helt alene. Selv om du har panser og står overfor noen svakere enheter, er det aldri en smart idé å bli svermet. Jeg liker det ekstra laget av strategi som kommer av at du ikke bare har ansvaret for kommandanten din, men også for troppenes moral. Det gir mulighet for noen filmatiske svingninger i et slag, noe som hjelper deg med å skape dine egne minneverdige historier i dette sandkassestrategispillet.

Det er ingen direkte kampanje du kan følge, og det høres heller ikke ut som om det er en historie å fullføre. Du har Lars Mikkelsen som forteller en god del av spillet, slik han gjør i den nye traileren som pryder oss på Summer Games Fest, men ettersom Chronicles: Medieval ønsker å være en sandkasse du bestemmer, er det opp til deg å gjøre historiene dine minneverdige, ettersom det gir deg alle verktøyene du trenger for å gjøre nettopp det. Ettersom vi ikke fikk tid til å prøve spillet, kan vi ikke si noe sikkert om hvor imponerende det er og hvor tilfredsstillende det er å kaste seg ut i nærkamp, men det ser ut til at historieinteresserte og strategientusiaster kommer til å finne en fin Mount & Blade-lignende opplevelse her, der hundrevis, om ikke tusenvis av timer lett kan gå med til å beskytte kongeriket ditt i slag og på kampanjekartet.

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I Chronicles: Medieval kan du lede britiske og franske styrker, samt hærene til det tysk-romerske riket. Du kan tilpasse heraldikken din etter eget ønske, igjen innenfor rammen av realisme og historisk nøyaktighet. Det er bare mye her, da Chronicles Medieval ser ut til å gjøre seg selv til den ultimate strategikampen for fans av denne sjangeren. Du kan benytte deg av et progresjonssystem for herren din, bygge opp styrken til hæren din og delta i store slag både på slagmarken og i dynamiske beleiringer. Det høres mye ut, for det er det også, og utvikleren Raw Power Games legger ikke skjul på hvor mye arbeid som gjenstår. De ønsker ikke bare at dette spillet skal være en slags altomfattende, grunnfestet middelaldersk maktfantasi, men de vil også sørge for at så mange som mulig kan kjøre spillet, noe som er en veldig fin detalj. Med dagens priser på PC-deler er et spill som tar sikte på å kjøre på en potet en gest vi er sikre på at ikke vil gå galt med de som klamrer seg til grafikkortene sine fra gamle dager.

På grunn av hvor stort Raw Power Games ønsker at Chronicles: Medieval skal være, vil ikke alt det hypes opp være tilgjengelig i Early Access. Beleiringer, for eksempel, er litt lenger unna, og det samme er en co-op-kampanje. Du kan spille med vennene dine i Early Access, men det er bare for tilpassede kamper. Det er et solid tegn på at utviklerne av Chronicles: Medieval allerede er klar over hva fanbasen deres vil ha, og når de kommer til å kunne gi dem det. Som alle Early Access-utgivelser, jo raskere Chronicles: Medieval kan levere sin fulle opplevelse, jo bedre, ettersom denne sandkassestrategien fra middelalderen høres ut som om den tar det beste fra forhåndsetablerte navn i sjangeren og gir oss et utrolig detaljert, dynamisk og filmatisk strategispill som garantert vil få deg til å angripe i kamp og planlegge fiendenes undergang i timevis. Forhåpentligvis får vi snart muligheten til å spille spillet, slik at vi kan si om spillet er like bra for fans av denne sjangeren som det ser ut til.