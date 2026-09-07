Chronicles: Medieval vil la spillerne «kaste seg inn i handlingen og endre historiens gang

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Ved første øyekast kan « Chronicles: Medieval se ut som et hvilket som helst middelalderstrategispill, men jo mer vi ser av Raw Power Games’ historiske, taktiske rollespill, desto tydeligere blir det at dette er noe helt annet. Det er et sandkassespill som lar deg leve ut drømmen om å være en hærfører på et middelaldersk slagfelt, og det kaster av seg så mange av tidsepokens begrensninger som mulig, samtidig som det holder seg historisk nøyaktig i forhold til settingen.

Chronicles: Medieval, som utspiller seg fra tidlig til midten av 1300-tallet, vil i stor grad basere seg på historien. Men det betyr ikke at alt nødvendigvis vil skje akkurat slik det gjorde i virkeligheten. Sjefsprodusent Sam Millen brukte Hundreårskrigen som eksempel. «Franskmennene og engelskmennene var jo ikke akkurat gode venner, og vi gjenskaper det i begynnelsen og sørger for at det er sannsynlig at de vil gå til krig, og at Hundreårskrigen eller noe lignende vil bryte ut,» sa han. Men han la til at dette ikke alltid vil være tilfelle. «Vi skriver ikke manus på den måten.»

Senior spilldesigner Gareth Bourn sa at historieentusiaster fortsatt vil kunne oppleve den typen konflikter slik de forventer, hvis de ønsker å la dem finne sted. «Det er opp til deg. Du kan gripe inn og endre historiens gang, og da vil kanskje den krigen aldri bryte ut. Det kan oppstå hungersnød på et annet tidspunkt. Du har hendelser og årstider. Så alle disse tingene er mer organiske enn historiedrevne. Det er altså opp til deg å skrive din egen historie i denne sandkassen vi har laget for deg,» forklarer Bourn.

Mye av dette handler om å gi spillerne forskjellige opplevelser hver gang de starter et nytt spill som en ny lord i Chronicles: Medieval. «Vi vil at du skal kunne gå gjennom dette på nytt, velge din egen vei på forskjellige måter, men selv om du tar den samme veien, skal det føre til forskjellige utfall, og måten du opplever verden på, skal være annerledes hver gang,» legger Millen til.

Sjekk ut hele intervjuet vårt med « Chronicles: Medieval nedenfor, og våre inntrykk fra spillingen på Gamescom her.