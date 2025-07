Da redaktør Jonas Mäki flagget at et nytt anmelderoppdrag var på vei, pirret det nysgjerrigheten min. Da det viste seg å være et spill ved navn Chronicles of the Wolf, en tilsynelatende blek kopi av Castlevania, sank imidlertid appetitten betraktelig. De siste årene har vært fulle av halvdårlige Metroidvania-eventyr, og tanken på at Chronicles of the Wolf skulle være noe annet enn en middelmådig tittel så på forhånd dyster ut. Tenk deg da overraskelsen min da denne billige pikselaktige leken viste seg å være en velutviklet actionlek fylt med hemmeligheter og interessante elementer som ikke bare henter inspirasjon fra sjangerens giganter, men som også tilfører ekstra elementer for å skape en unik opplevelse.

HQ

Så snart du begynner å spille Chronicles of the Wolf, er det åpenbart at utvikleren Migami Games har tatt en titt på Super Castlevania IV en eller to ganger. For hovedpersonen beveger seg med den samme stive animasjonen som Simon Belmont gjorde i 1991, og mange av miljøene ser ut til å være hentet direkte fra den aktuelle SNES-klassikeren, og det er tidvis så det lukter plagiat. Mye av gameplayet låner også tungt fra Konamis vampyrtittel, men i stedet for bare å plukke kirsebær fra den nevnte Super Nintendo-klassikeren, er det også komponenter fra det mer populære mesterverket Castlevania: Symphony of the Night.

Det er rikelig med mørke og elendighet.

I rollen som den unge ridderen Mateo Lombardo er det din jobb å undersøke den franske landsbygda på 1700-tallet etter at et monstrøst beist har begynt å herje i landsbyer og byer. Vel fremme går det imidlertid fort galt, og i stedet for bare å jakte på et grotesk monster må du løse mordgåter og kartlegge hvor ondskapen stammer fra. Historien i seg selv er absolutt ikke prisverdig, men den tilfører nok spenning til å holde interessen oppe gjennom hele reisen.

Å besøke landsbyer er et must for å åpne opp nye veier.

Dette er en annonse:

Et spennende aspekt er imidlertid at studioet har inkorporert et par lettere rollespillelementer som minner ganske mye om den litt merkelige perlen The Legend of Zelda II til NES. For akkurat som i Links andre langvarige spill, må du besøke forskjellige landsbyer og snakke med folk for å få historien til å gå fremover. Det er i grunnen ikke noe som ikke har blitt gjort før, men der de fleste moderne Metroidvania-spill utelukkende baserer seg på nye evner for å åpne opp nye passasjer, føles det friskt med alternative løsninger for å komme seg videre mot rulleteksten.

Chronicles of the Wolf er ikke det lengste spillet du kommer til å takle i år, men du kan få mange timers underholdning ut av det, avhengig av hvordan du velger å spille. Det tar for eksempel ikke mer enn noen få timer å få den verste slutten, men det er først når du løser et par gåter at spillet åpner seg opp. For min egen del klokket jeg inn litt over tolv timer, og med en prislapp på £16,99 er det et rimelig eventyr som ikke drar ut i tid, samtidig som det er mange hemmeligheter å finne for dem som er interessert i å få enda mer valuta for pengene.

Kampene er enkle, men underholdende.

I det store og hele vil jeg si at Chronicles of the Wolf er et ekstremt vellaget Metroidvania-spill, der alt man kan forvente av sjangeren er representert på en eller annen måte. Grafikken er fin, gameplayet er bra, og musikken er fengende fra første til siste tone. Det eneste negative jeg har å si er at bossene kunne ha vært bedre, da de for det meste tester evnen din til å kjøpe helsedrikker i stedet for å tilby noe spennende spill. En annen merkelig ting er at det flere steder i spillet finnes såkalte "Death Rooms", der du bare trenger å tråkke over terskelen for å møte en Game Over-skjerm. Konseptet er vel der for å slå spilleren på nesen og få deg til å følge med, men når du har opplevd en håndfull av disse, blir de mer irriterende enn dramatisk interessante.

Dette er en annonse:

Hvis du derimot liker vellagede Metroidvania-eventyr av den gamle skolen, så er dette din anbefaling til å gi Chronicles of the Wolf en ærlig sjanse. Du vil kanskje oppleve noen ujevne kanter og merkelige designbeslutninger her og der, men alt i alt får du en tittel som minner mye om sjangerens storhetstid, da gotiske slott og blodsugende vampyrer var det hotteste på markedet.