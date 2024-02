HQ

I spillmiljøet elsker vi en god detektivhistorie. Enten det dreier seg om Sherlock Holmes, Professor Layton eller Detektiv Pikachu, elsker vi å trekke i trådene og forsøke å løse et forvirrende mysterium. Det er tydelig at utvikleren Pierre Feuille Studio har lagt merke til dette, for nå har det franske indie-teamet lansert prosjektet Chronique des Silencieux, en fortellingstung pek-og-klikk-detektivtittel som tar spillerne med til en vakkert animert by i Sør-Frankrike for å løse en rekke unike, men sammenhengende saker.

Kjernen i Chronique des Silencieux er enkel. Det er en detektivhistorie der du samler spor ved å snakke med andre personer og deretter bruke deres personlige beretninger om en hendelse til å kryssreferere med andre dokumenter for å avsløre løgner og avdekke sannheten. Det er ikke noe vi ikke har sett før, men Pierre Feuille Studio tilbyr dette på en ganske overbevisende og interessant måte. Både sakene du etterforsker og menneskene du møter underveis er engasjerende og fulle av mystikk, og du får lyst til å fortsette å trekke i trådene for å finne sannheten.

Det største problemet med Chronique des Silencieux er at det kan være et grunnleggende utfordrende spill å spille mye av tiden. Det føles ofte tungvint og frustrerende å bevege seg fysisk rundt i verden, og detektiv- og deduksjonspakken virker i mange tilfeller for rigid. Det føles ikke som om det er mye, om noe, slingringsmonn når det gjelder hvordan du går frem for å nøste opp i historien, for ofte er det bare én måte å komme videre på, og hvis du ikke finner ut av det, blir du sittende fast... ofte.

Når det gjelder hvordan etterforskningsmekanikken fungerer, handler det for det meste om å matche dialogutdrag med offisielle dokumenter for å bevise at en karakter lyver eller holder tilbake sannheten. Dette kan for eksempel være å vise at en karakters utsagn ikke stemmer overens med tidslinjen i en politirapport, noe som tydelig beviser at vedkommende har noe å skjule og dermed åpner døren for en tilståelse som baner vei for nye spor og tråder å følge. I tillegg til dette finnes det noen ekstra mekanikker, for eksempel et lås- og nøkkelsystem der du kan sette sammen personer og motiver for til slutt å bevise hvordan de henger sammen, i tillegg til noen andre mindre gåter som fører til ekstra ledetråder som hjelper deg på vei. Men ikke forvent deg en Professor Layton-aktig opplevelse her, der ledetråder er overalt og oppdagelsen av dem åpner døren til en hel rekke gåter, for Chronique des Silencieux fokuserer først og fremst på fortellingen og karakterutviklingen.

Pierre Feuille Studio viser stor dyktighet på dette området. Karakterene er veldig rike og dype, og har flere lag som driver personlighetene deres. Og til tross for at verden ikke er særlig stor og det bare er noen få steder du virkelig kan utforske, har utviklingsteamet vært flinke til å holde spillet interessant ved at spilleren hele tiden reiser mellom disse få områdene for å finne nye og tidligere skjulte ledetråder. Historien som er kjernen i dette spillet, er en sterk historie som gir deg lyst til å fortsette å spille.

Tegnestilen er også et høydepunkt. Den livlige og tegnede stilen fanger uanstrengt skjønnheten i denne tilpasningen av 1970-tallets Sør-Frankrike og lar deg sette pris på den verdenen Pierre Feuille Studio har bygget opp. I tillegg bidrar de få stemmestyrte mellomsekvensene til å gi dette herlige prosjektet et ekstra lag med sjarm.

Chronique des Silencieux har mange styrker og grunner til å sjekke det ut. Historien er overbevisende, kunststilen slående, spillsystemene enkle og ytelsen så tilgjengelig at du sannsynligvis kan kjøre dette spillet på en mobiltelefon. Det er med disse styrkene i bakhodet at jeg er skuffet over at spillet kan være så frustrerende å spille, fordi bevegelsene og stivheten i fradragspakken har en dramatisk innvirkning på hvor gøy du kan ha det mens du spiller Chronique des Silencieux. Likevel er det mye briljans og potensial i dette spillet, så Pierre Feuille Studio kommer til å forbli en av de indieutviklerne jeg kommer til å følge med på fremover.