Chrono Odyssey forsinket med ett år etter skuffende betaversjon

Tidligere i år holdt det kommende MMORPG-spillet Chrono Odyssey en stor betaversjon, og det er trygt å si at ting ikke akkurat gikk etter planen. Spillerne i betaversjonen kritiserte spillet kraftig, og det ser ut til at utvikleren NPIXEL og utgiveren Kakao Games gir det litt mer tid i ovnen.

I henhold til en ny investorpresentasjon (via TheGamer) har Kakao Games nevnt at Chrono Odyssey forventes å bli lansert i 4. kvartal 2026, et helt år etter den opprinnelig planlagte lanseringen i 4. kvartal 2025.

Med tanke på tilstanden til betaen, kan vi ikke forestille oss at dette kommer som en overraskelse for folk som følger spillet, og heller ikke som en stor skuffelse. Vi er ikke sikre på hvor mye som kan gjøres på et år for et spill av et slikt omfang, men her håper vi at det kan lanseres i en mye bedre tilstand enn betaen.

En annen Kakao Games-tittel, God Save Birmingham, fikk også et utgivelsesvindu i 3. kvartal 2026, så hvis du er en fan av middelalderske zombiesimuleringer, må du holde øye med det.