Chrono Trigger nyinnspillingssnakket kommer tilbake etter Yuji Horiis kryptiske svar

HQ

Square Enix har hatt stor suksess med sitt HD-2D-konsept, spill med et tydelig retroutseende (både nye og nyinnspillinger) som likevel er basert på moderne grafikk. Et spill som mange ønsker å se få denne behandlingen er Final Fantasy VI, som regnes som en av de beste titlene i serien, og som definitivt ville vært en fryd å spille gjennom i et moderne format.

En annen tittel som folk ofte spør etter er Chrono Trigger, og nå har en som var involvert i originalen kommet med en uttalelse (takk Wccftech) som har fått fansen til å reagere. Det er Square Enix-veteranen Yuji Horii som i en japansk stream ble spurt om en remaster eller nyinnspilling av Chrono Trigger i forbindelse med 30-årsjubileet.

Han svarte på en ertende måte, og benektet det faktisk ikke, men sa at det ikke var et spørsmål som burde stilles, og at han ikke kunne svare på det. Det hadde selvfølgelig vært enkelt å bare benekte det hvis det ikke var noe på gang, noe som har ført til en voldsom økning i interessen for Chrono Trigger på sosiale medier.

Hva tror du, skal dette tolkes som et hint om at noe er i gjære, eller leker han bare med fansen?