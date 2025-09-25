Chronoscript: The Endless End har blitt annonsert

Desk Works har avduket sitt kommende eventyrspill Chronoscript: The Endless End. I dette håndtegnede eventyret er hovedpersonen vår fanget inne i sidene i et manuskript. Spillet veksler mellom 3D-perspektiv og håndtegnede 2D-seksjoner med et mildt sagt unikt design.

Synopsis lyder som følger :

"En tusen år lang historie som nekter å ta slutt. Som "Redaktøren" som er fanget i manuskriptene, må du løse mysteriet og lede den "endeløse historien" til sin slutt i dette utforskende actioneventyrspillet."

Traileren, som du kan se nedenfor, viser utforskning, dødelige feller og monstre. Eventyret skal lanseres på PlayStation 5 og PC en gang i 2026.