Chrysler har kansellert sin kommende RAM 1500 EV-lastebil

HQ

Chrysler (eller Stellantis, hvis vi skal være kresne) kunngjorde for bilverdenen så sent som våren 2023 at de også jobbet med en elektrisk versjon av sin bestselgende pickup, RAM 1500. RAM 1500 REV ville selvfølgelig være en direkte konkurrent til blant annet Ford F-150 Lightning, og ville bli lansert neste år. Nå er det klart at prosjektet er kansellert, og at REV-modellen aldri vil bli lansert for salg. Årsaken til dette? Det er ingen kundeinteresse, sier Chrysler. Samtidig har RAM kunngjort at de har satt Hemi V8 tilbake i RAM 1500, og at det var en stor feil å erstatte den med den mer nøysomme V6. Dette kommer bare en drøy uke etter at vi rapporterte om hvordan Audi har kansellert sin kommende elektriske RS6, og samtidig som vi fikk vite at Honda nå også har kansellert utviklingen av sin kommende elektriske pickup. Vi vet også at Lamborghini har kansellert sin kommende elektriske SUV og at Ford har redusert alle fremtidige EV-planer betydelig.

RAM:

"Ettersom etterspørselen etter batterielektriske lastebiler i full størrelse avtar i Nord-Amerika, revurderer Stellantis sin produktstrategi og vil avbryte utviklingen av en BEV-pickup i full størrelse."