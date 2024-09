Chucky er kansellert

HQ

Den onde dukken pensjonerer seg; den tredje sesongen av Chucky er nå bekreftet å være den siste. Det er Variety som melder dette, selv om verken Syfy eller USA Network ser ut til å ville gi noen direkte begrunnelse for beslutningen.

Seriens skaper, Don Mancini, er forståelig nok opprørt over situasjonen og hadde følgende kommentar :

Jeg er sønderknust over nyheten om at 'Chucky' ikke kommer tilbake for en fjerde sesong, men jeg er så takknemlig for de tre fantastiske årene vi hadde.

Jeg vil gjerne takke UCP/SYFY/Peacock/Eat the Cat, våre fantastiske skuespillere og Toronto-baserte crew (de beste i bransjen), og til slutt, til våre fantastiske fans, en stor blodig klem. Deres utrolige #RenewChucky-kampanje varmet virkelig Chuckys kalde hjerte. Chucky kommer tilbake! Han kommer ALLTID tilbake.

Hva synes du om Chucky-serien?