Chun-Li kan prøve seg som gjestekjemper i Fatal Fury: City of the Wolves i november

Fatal Fury: City of the Wolves hadde ikke akkurat den beste lanseringen, og til og med dens egen regissør trakk seg fra sjefene sine i SNK. Men spillet har levd videre og har faktisk en ganske dedikert konkurransescene. Forrige helg var det en del av EVO France 2025, og senere denne måneden vil det stå i sentrum under SNK World Championship 2025, som går av stabelen fra 31. oktober til 2. november som en del av DreamHack Atlanta i USA.

Og for deltakerne i den amerikanske konkurransen har SNK en ganske spesiell overraskelse: De blir de første som får prøve den kommende DLC-kjempen, Street Fighter-gjestestjernen Chun-Li, som blir med i spillet som den fjerde fighteren i det første sesongpasset, og deltakerne får muligheten til å spille 20 minutter med henne.

Vi har fortsatt ikke en bestemt dato for når Chun-Li vil være tilgjengelig for resten av spillerne, men SNK uttalte i veikartet at det ville være om vinteren. Vi vet kanskje mer 1. november.