Church of England planlegger å iverksette tiltak mot geistlige i forbindelse med barnemishandlingsskandalen

Den engelske kirke tar grep for å håndtere en voksende skandale om overgrep mot barn i egne rekker, med disiplinærtiltak mot ti geistlige, deriblant tidligere erkebiskop av Canterbury, George Carey (via Reuters).

Dette følger anbefalingene i en rapport fra november i fjor, som kritiserte kirken for å ha unnlatt å gripe inn mot en av sine mest beryktede serieovergripere, avdøde John Smyth. Smyth, som arbeidet på kristne sommerleirer, forgrep seg på mer enn 100 gutter og unge menn i løpet av fire tiår.

Kirkens handlinger kommer etter at tidligere erkebiskop Justin Welby trakk seg som følge av disse funnene, og erkjente at kirken hadde sviktet i arbeidet med å beskytte de sårbare. Selv om prosessen fortsatt er i en tidlig fase, kan utfallet bli alt fra permanent utestengelse til avskjed, ettersom Church of England søker å sikre at de involverte blir stilt til ansvar.