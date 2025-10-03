Church of England utnevner den første kvinnelige erkebiskopen av Canterbury

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Church of England har utnevnt Sarah Mullally til sin neste erkebiskop av Canterbury, noe som markerer at det er første gang en kvinne innehar den historiske rollen. Mullally, som tidligere var biskop av London, vil også fungere som seremoniell leder for millioner av anglikanere over hele verden, og hun vil stå overfor utfordringen med å bygge bro mellom konservative og liberale fraksjoner. I sin første tale fordømte hun den siste tidens antisemittiske voldshandlinger og lovet å prioritere beskyttelse og omsorg for de sårbare. Mullally, en tidligere sykepleier og tidlig forkjemper for inkluderende reformer, forventes å bli innsatt i Canterbury Cathedral neste år. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!