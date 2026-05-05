CI Games fokuserer på mer vågale kvinnelige karakterer i Lords of the Fallen 2

I fjor uttalte den polske utvikleren CI Games at oppfølgeren til deres svært populære Souls-lignende spill Lords of the Fallen ville bli utviklet uten "politisk korrekthet og filtrering". Som et konkret eksempel bekreftet de at dette ville inkludere det studioet anser som mer attraktive kvinnelige karakterer iført avslørende klær og rustninger.

Nå har de sammen med YouTube-kanalen TheBackgroundNPC presentert dette, der hun (som også kaller seg TheBackgroundNPC) går gjennom alle de nye antrekkene som vil være tilgjengelige, og forteller at hun selv har vært med på å gi tilbakemeldinger på dem. Dette inkluderer blant annet Orath, som hun påvirket mest, og forklarer :

"Dette var den karakteren vi endte opp med å bruke en god del tid på i møtet, og jeg hadde mange tanker om hoftepanseret og skulderpanseret hennes, og jeg spurte om vi kunne lene oss litt mer mot å slanke figuren hennes og legge mer fokus på dekolletéen hennes, slik at alt det vakre panserarbeidet virkelig kunne puste av seg selv."

Lords of the Fallen 2 lanseres i august for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Du kan se hvordan de nye figurene ser ut og hvem de er nedenfor. Legg gjerne igjen en kommentar om hva du synes om designet.

Dark Justiciar - håndhever av de mørke korsfarerne

Kalanthia - Vampyr

Orath - serafernes kaptein, kriger

Strålende prestinne - Conduit, støtte