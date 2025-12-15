CI Games lover attraktive heltinner og brutale kamper i Lords of the Fallen 2

HQ

Polske CI Games' kommende sjeleliknende Lords of the Fallen 2 var en av mange titler vi fikk se under The Game Awards, komplett med gameplay. Etter reaksjonene på sosiale medier å dømme er folk generelt veldig fornøyde med det vi fikk se, noe som kanskje ikke er overraskende med tanke på at forgjengeren fra 2023 ble svært hyllet.

Men hva kan vi se frem til utover "brutale sjelekamper mot en rekke fryktinngytende, ruvende skapninger i en ekspansiv verden preget av de to verdenene som er spillets varemerke"? Vi har nå fått noen indikasjoner på dette fra CI Games CEO Marek Tyminski (takk til Insider Gaming), som tilsynelatende inkluderer mindre politisk korrekthet, eliminering av kroppstype A/B (til fordel for mann/kvinne, kan man anta) og attraktive jenter i avslørende klær.

I et innlegg på sosiale medier skriver han at de har gått tilbake på flere avgjørelser angående "politisk korrekthet og filtrering" og at de nå utvikler eventyret basert på tilbakemeldinger fra spillerne. Deretter tok han seg tid til å svare på spørsmål fra spillere, og en person lurte på om det kommer til å være attraktive kvinnelige karakterer med avslørende klær og rustninger - hvorpå han bare svarte "Ja".

Noen andre skrev at spill bør være morsomme å spille heller enn politisk korrekte, noe Tyminski svarte: "Korrekt😆." Men ikke alle hadde spørsmål av denne typen; noen lurte på spillerens kamera, som basert på traileren ser ut til å være nærmere hovedpersonen. Men tilsynelatende kan vi forvente noe mer likt Lords of the Fallen.