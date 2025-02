CI Games-sjef: Vestlige utviklere bør lære av kinesiske studioer hvordan man skaper kvinnelige karakterer

HQ

Karakterdesign har vært et hett tema i flere måneder, en diskusjon som tok fart igjen med annonseringen av Intergalactic fra Naughty Dog. Nå har administrerende direktør i CI Games kastet seg inn i samtalen, og argumenterer for at vestlige utviklere bør lære av kinesiske studioer når det gjelder å skape karakterer. Marek Tyminski trekker spesielt frem det svært populære Tides of Annihilation, men nevner også Lost Soul Aside og Phantom Blade som andre slående eksempler.

I et innlegg på X skrev han :

"Disse kinesiske utviklerne burde vurdere å konsultere i Vesten om hvordan man lager kvinnelige karakterer som faktisk skiller seg ut."

I mellomtiden møter vestlige utviklere omfattende kritikk for karakterer som Kay Vess i floppen Star Wars Outlaws, samt det tidligere nevnte Intergalactic the Heretic Prophet, som fortsetter å drukne i motreaksjoner på nettet - spesielt på grunn av karakterdesignet.

Har CI Games-sjefen et poeng? Bør vestlige utviklere la seg inspirere av sine kinesiske kolleger når det gjelder karakterdesign?