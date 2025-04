Cillian Murphy kommer tilbake i 28 Years Later-trilogien

HQ

Det er bare noen få måneder til den første filmen i den planlagte 28 Years Later-trilogien kommer på kino, og selv om vi får se en ny rollebesetning av overlevende i denne zombiefilmen håper fansen å se Cillian Murphy tilbake på et eller annet tidspunkt.

Som hovedpersonen i den første filmen i universet er Murphys karakter Jim elsket av fans av serien, og han kommer tilbake ... på et eller annet tidspunkt i trilogien. Ifølge DiscussingFilm ble det på Sonys CinemaCon-panel i går avslørt at en retur er i arbeid for Jim.

"Du må kanskje vente litt på å se ham," er sitatet som vel bekrefter at han ikke vil være med i den første filmen. Heldigvis kommer oppfølgeren 28 Years Later: The Bone Temple neste år, noe som gir oss en ny sjanse til å se Jim.

Det ble visstnok også vist en sniktitt på en ny trailer for 28 Years Later på CinemaCon, som inkluderte en snakkende infisert.

28 Years Later kommer på kino 20. juni.