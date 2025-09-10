Cillian Murphy om forvirringen rundt 28 år senere: "Folk synes jeg ser ut som et zombiekadaver"

HQ

Da den første virkelige traileren for Danny Boyles zombieoppfølger 28 Years Later først dukket opp, så vi blant annet en supertynn, ultratynn, forråtnet zombie som sto på en eng i det høye gresset. Mannen som spiller denne tynne skjelettzombien ligner til forveksling på Cillian Murphy, som spilte hovedrollen i den opprinnelige filmen 28 Days Later.

Dette fikk fansen til å konkludere med at Murphys karakter nå er en zombie i den tredje filmen. Dette ble ganske raskt dementert av Boyle, som forklarte hvem som faktisk spilte den tynne zombien og at karakteren ikke hadde noe med den første filmen å gjøre, noe Murphy selv nå også har kommentert.

Murphy valgte å le av elendigheten og sier i et intervju med The Observer at han ikke var spesielt smigret.

"Det er flott at folk synes jeg ser ut som et zombiekadaver. Det er veldig smigrende."