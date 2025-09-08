Cillian Murphy om "lettelsen" over å gå glipp av Christopher Nolans The Odyssey

Cillian Murphy og Christopher Nolan har jobbet sammen ved mange anledninger. Murphy var en gang nær ved å bli Batman, men endte i stedet opp som en av skurkene i Batman Begins. Han fikk etter hvert en hovedrolle som J. Robert Oppenheimer i filmen om den anerkjente fysikeren, men kommer ikke til å være med i Nolans kommende filmatisering av The Odyssey.

Murphy har snakket med Variety om at han gikk glipp av dette, og det virker ikke som om han er lei seg i det hele tatt for ikke å se seg selv på IMAX-skjermen neste sommer. "Jeg har ROMO: Relief of missing out," sa Murphy. "Jeg gleder meg til å se den. Hvis noen regissør i verden kan takle The Odyssey, må det være Christopher Nolan. Jeg gleder meg så mye til å se den. Han er en av en million. Han har vært en stor del av livet mitt som skuespiller. Jeg gleder meg til å se hva han gjør med den."

Murphy er fortsatt opptatt selv uten å være med i den neste Nolan-filmen. Han skal spille Tommy Shelby igjen i Peaky Blinders-filmen, og han skal tilbake til sin gjennombruddsrolle i 28 Years Later: The Bone Temple samt den tredje filmen i trilogien.