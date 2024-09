Cillian Murphy oppdager rystende sannheter om sitt lokale kloster i Small Things Like These

Etter den store suksessen med Oppenheimer trodde du kanskje at stjernen Cillian Murphy ville bruke den som sitt gjennombrudd til å ta roller som virkelig betaler de store pengene ved å dukke opp i store franchiser. Men slik blir det ikke i den nærmeste fremtiden.

I tillegg til at han snart skal medvirke i 28 Years Later og avslutte Peaky Blinders-serien, skal den irske skuespilleren også spille hovedrollen i Small Things Like These, et historisk drama som dreier seg om en mann som oppdager rystende sannheter om sitt lokale kloster og seg selv.

Filmen ser ut til å ha kinopremiere i november (rundt 1. og 8. november, avhengig av hvor du bor), og med dette i tankene har vi en trailer for filmen og et komplett sammendrag som du kan se nedenfor.

Sammendrag: "Mens han jobber som kullhandler for å forsørge familien, oppdager han urovekkende hemmeligheter i det lokale klosteret - og avdekker sine egne sannheter - noe som tvinger ham til å konfrontere fortiden sin og den medskyldige tausheten i en liten irsk by som kontrolleres av den katolske kirken."