Cillian Murphy sier han er klar for den tredje 28 Years Later-filmen

HQ

Etter at 28 Years Later viste seg å være en av skrekkfilmens store suksesshistorier i fjor, virket det som om zombiefranchisen var tilbake. Men etter de dårlige kinobesøkene til oppfølgeren, 28 Years Later: The Bone Temple, ser det ut til at den tredje og siste filmen i trilogien ikke er like sikker som den en gang var.

Cillian Murphy, som opprinnelig slo gjennom med sin rolle som Jim i 28 Days Later, var ment å være tilbake i den tredje filmen. På spørsmål fra The Times om filmen ville bli laget, sa Murphy: "Jeg håper det! Jeg er klar uansett."

Det er ikke det mest detaljerte svaret, men det virker som om ikke engang en av stjernene i den tredje 28 Years Later-filmen vet hva som skjer med den. Det er håp om at den blir laget, men med 28 år senere: The Bone Temple er det vanskelig å si. Etter å ha dukket opp kort på slutten av den andre filmen, var Murphys rollefigur Jim ment å spille en mye større rolle i oppfølgeren. Det kan være nok til å trekke folk tilbake, hvis filmen kommer på kino.