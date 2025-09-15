Cillian Murphy snakker om "emosjonell" retur i 28 Years Later: The Bone Temple

HQ

Det er kanskje litt av en spoiler, men det kom fra Danny Boyle selv, så vi vet også at det er sant. Cillian Murphy kommer tilbake som Jim i 28 Years Later: The Bone Temple. Det ser ut til at han får en slags cameo-rolle, på samme måte som Jack O'Connells karakter i 28 Years Later, med en større rolle i den tredje filmen i trilogien.

I en samtale med Josh Horowitz på podcasten Happy, Sad, Confused åpnet Murphy opp om hvordan det var å komme tilbake som Jim. "Jeg var bare med i en kort periode", bekreftet Murphy. "Men det var ganske emosjonelt å gå tilbake og tenke på hvor jævlig lenge siden det var."

"Det faktum at filmen fremdeles ser ut til å ha beholdt en viss relevans og at folk fortsatt liker den, du vet," fortsatte Murphy, før han nektet å involvere seg i noen form for samtale om den tredje filmen, som tilsynelatende fremdeles venter på grønt lys.

28 Years Later: The Bone Temple Den tredje filmen kommer den 16. januar 2026, og hvis du vil se mer av Jim, må du sørge for at den blir en kassasuksess, ser det ut til.