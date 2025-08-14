Cillian Murphy tar på seg rektoroppgavene i Netflix' Steve

Selv om Netflix har blitt kjent for å sende ut mye "slop", pleier strømmegiganten å produsere noen få filmer hvert år som man tydelig kan se at de har prisambisjoner for. Vanligvis er det disse filmene som får kinovinduer, om enn små, og den neste i rekken vil ha Cillian Murphy i hovedrollen.

Filmen er kjent som Steve, og følger en rektor ved en reformskole i Storbritannia på midten av 90-tallet. Murphy spiller den titulære Steve, en mann som forsøker å hjelpe en gjeng unge elever som fortsetter å kjempe mot hans hjelp, og i stedet går over til kriminell atferd. En av disse elevene er Jay Lycurgos Shy, den samme gutten som boken er oppkalt etter, ettersom denne filmatiseringen er basert på romanen skrevet av Max Porter.

Filmen er regissert av Tim Meilants, og Steve kommer først på kino 19. september, før den får full Netflix-premiere et par uker senere, den 3. oktober. Ta en titt på traileren for dramafilmen nedenfor for å se den Oscar-vinnende Oppenheimer -stjernen i aksjon.