Cillian Murphy vender tilbake til Peaky Blinders, og innspillingen starter i september

Det ser ut til at Peaky Blinders-tørken endelig nærmer seg slutten. Skaperen Steven Knight har avslørt noen svært spennende nyheter om den kommende avslutningsfilmen for den langvarige serien i et intervju med BirminghamWorld under premieren på hans nye serie, The Town.

Knight uttalte at ikke bare vil Cillian Murphy "definitivt" vende tilbake til rollen som Tommy Shelby i filmen, men at innspillingen vil starte allerede i september.

Nærmere bestemt sa Knight: "Han kommer definitivt tilbake. Vi skal spille inn filmen i september, like i nærheten i Digbeth."

I så fall virker det sannsynlig at Peaky Blinders-filmen kan ha premiere allerede i slutten av 2025, selv om vi venter på informasjon som kan bekrefte dette.