Cillian Murphy vil dukke opp som Jim i 28 Years Later: The Bone Temple

28 Years Later er bare et par uker unna lansering, og mens vi alle gleder oss til å se tilbake til et postapokalyptisk Storbritannia fylt med rasende "zombier", er det én karakter i oppfølgerfilmen som kommer til å være spesielt fraværende. Det er Cillian Murphys Jim, fra den originale 28 Days Later.

Murphy vil imidlertid ikke være savnet gjennom hele trilogien. Ifølge et intervju med IGN sier regissør Danny Boyle at han vil være med i Nia DaCostas 28 Years Later: The Bone Temple, samt i en tredje film uten tittel. "Han er med i den andre," sa Boyle. "Jeg bør ikke røpe for mye. Jeg kommer til å bli drept."

28 Years Later: The Bone Temple har premiere i januar neste år, så det er ikke så lenge å vente før vi får se Jim i aksjon igjen. Boyle bekreftet at de to første filmene i 28 Years Later-trilogien ble spilt inn etter hverandre. "Selv om hver historie fullfører seg selv, er det også en overlevering til neste film. Så det er veldig ambisiøst. Vi har ikke fått penger til den tredje ennå," sier Boyle. "Det kommer an på hvordan det går med den første, antar jeg. Men forhåpentligvis, hvis vi gjør det bra, vil de gi oss grønt lys for pengene og for den tredje. Alle er klare for det, egentlig. Inkludert Cillian."

Så der har du grunnen til å gå og se den andre filmen hvis du fortsatt lengter etter en Jim-retur.

28 år senere kommer på kino 20. juni.