Cillian Murphy vil ikke dukke opp i 28 Years Later likevel

HQ

Cillian Murphy kommer ikke tilbake til 28 Days Later-serien slik fansen hadde håpet. Selv om han er involvert som utøvende produsent for 28 Years Later, bekreftet produsent Andrew Macdonald i et nylig intervju med Empire at Murphy ikke vil dukke opp på skjermen. Selv om Murphy var ivrig etter å være en del av filmen, forklarte Macdonald at skuespilleren ikke vil gjenta sin rolle som Jim. Macdonald uttrykte imidlertid håp om at det fortsatt kan være muligheter for samarbeid i fremtidige filmer i trilogien.

Vil du fortsatt se filmen uten Murphys tilstedeværelse?