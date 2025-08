Cincinnati Open: Når spiller Jannik Sinner og Carlos Alcaraz igjen?

HQ

Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, de to beste tennisspillerne i verden akkurat nå, bestemte seg begge for å ta en lengre pause etter sammenstøtet i Wimbledon-finalen og trakk seg fra Canadian Open, noe som etterlot døren åpen for Alexander Zverev til å hevde seg som nummer 3 i verden. Men fansen som savnet rivaliseringen mellom italieneren og spanjolen trenger ikke å vente mye lenger på et gjensyn, ettersom begge spillerne skal delta i Cincinnati Open, den siste Masters 1000-turneringen før US Open, som starter denne helgen, rett etter avslutningen av Canadian Open.

Med mindre det skjer en overraskelse i siste øyeblikk(Novak Djokovic kunngjorde tross alt tirsdag at han også trekker seg fra Cincinnati, og kun fokuserer på US Open senere denne måneden), vil Sinner og Alcaraz være de toppseedede spillerne i turneringen, noe som igjen betyr at de aldri vil møte hverandre i turneringen, bortsett fra en potensiell finale, den 18. august.

Som vanlig er de 32 spillerne fritatt fra første runde, noe som betyr at de debuterer i 64-delsfinalen, som finner sted lørdag eller søndag 10. og 11. august.

Med tanke på tidssonen kan mange av disse kampene finne sted sent på kvelden (eller tidlig om morgenen dagen etter). Vi vet fortsatt ikke når de skal spille, eller hvem de skal møte, noe som vil avhenge av utfallet av kvalifiseringsrunden. I mellomtiden spiller mange av de seedede spillerne, som Zverev, De Miñaur, Rublev og Fritz, fortsatt mot Canada, i semifinaler.

Seedede spillere i Cincinnati Open

Dette er den foreløpige listen (fortsatt ikke endelig) over spillere som forventes å være seedet i Cincinnati Open. En liste med store fravær, som inkluderer Djokovic, Jack Draper, Grigor Dimitrov, Alexander Bublik, Nick Kyrgios og Matteo Berrettini.

