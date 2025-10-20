Cinder Citys enspiller- og flerspillerdel vil føre til en episk avslutning

Cinder CityCinder City, det kommende taktiske skytespillet fra NCSoft, inneholder ikke bare zombielignende monstre, mechaer, sci-fi-teknologi og mer, men det har også et par fortellinger som løper parallelt med hverandre. Det er en lineær enspillerhistorie og en flerspillerfortelling å følge.

Vi snakket med produsent Jaehyun Bae på Gamescom og spurte hvordan disse to historiene er flettet sammen. "Ja, historiene i enspiller- og flerspillerdelen vil til slutt smelte sammen til én og samme konklusjon", sa han. "Så i demoen startet det som en mindre tutorial, men etter hvert som den har blitt utvidet, har den nå blitt til en kampanjemodus der du får oppleve individuelle historier om hver enkelt helt i spillet vårt ... til slutt vil du oppleve en episk historie i en åpen verden. Og med alle disse delene av historiene kombinert, vil det føre til den samme historien som gjennomsyrer hele spillet."

Vi spurte også om det er vanskelig å balansere enkeltspiller- og flerspilleropplevelsen. "Jeg tror vi sannsynligvis bør ha en mer tradisjonell tilnærming der flerspillerdelen i den åpne verdenen har samme vanskelighetsgrad for alle spillerne," forklarte Bae. "Mens for enkeltspillerne vil de ha kampanjemodus eller noe, og det kan være noe annet som instance dungeon-modus der du må matchmake med et visst antall spillere for å spille sammen. For det kan du justere vanskelighetsgraden til en viss grad osv. På den måten kan vi til en viss grad tilfredsstille begge segmentene, flerspiller og enspiller."

Cinder City skal lanseres neste år, og du kan sjekke ut flere detaljer om spillet i intervjuet vårt nedenfor :