Ciri har hovedrollen i den første traileren til The Witcher 4

The Witcher 4 The Witcher 4 var et av de sterkeste spillene som skulle vises på The Game Awards i kveld, og spådommen gikk i oppfyllelse. Men det mest interessante var ikke bare å se den fantastiske Unreal 5 kombinert med den mørke fantasien i Andrzej Sapkowskis arbeid: det var avsløringen av hvem hovedpersonen vil være.

Ciri tar over etter sin "far" Geralt av Rivia som hekser og vandrende monsterjeger. Og det ser ut til at hun i tillegg til sine medfødte krefter har fortsatt å dyrke sin dyktighet med det firkantede sverdet, noe man kan se når hun halshugger et gigantisk beist. Og i likhet med Geralt vil også monstre med menneskehud være hennes bytte.

Vi har bare en CGI-trailer for spillet, men det er mer enn nok til å holde oss fornøyde for øyeblikket, siden det nettopp har gått inn i full produksjon og fortsatt er minst et par år unna utgivelsen. Vi venter.