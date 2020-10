Ciri vist frem i Netflix The Witcher Season 2

Du ser på Annonser

I går ga Netflix oss de første skikkelige bildene av hvordan Geralt vil se ut i andre sesong av The Witcher-serien, og fortalte i samme slengen at vi ville få lignene bilder av Ciri og Yennefer "senere denne uken". De spøkte ikke.

Nå har vi nemlig fått de første bildene av Ciri også. Eller, i alle fall ett, for å offentliggjøre et bilde av at hun plukker opp et tresverd må kunne sies å være litt kjedelig selv om det bekrefter det åpenbare: at Ciri vil trenes opp når de kommer til Kaer Morhen.