Citadel kommer endelig tilbake på Prime Video i begynnelsen av mai

Etter at den første sesongen av Prime Videos actionspionasje-serie, Citadel, debuterte med en lunken mottakelse, til tross for at den er en av tidenes dyreste TV-serier, har Prime Video tilsynelatende hatt kalde føtter, om du vil, når det gjelder å utvide universet som Russo-brødrene står bak.

Vi har ved flere anledninger hørt at den andre sesongen fortsatt kommer og at den er filmet, men Prime Video har likevel vært utrolig stille om prosjektet. Endelig har vi store og spennende nyheter å komme med.

Det har blitt avslørt at den andre sesongen av Citadel vil lande på Prime Video så snart som 6. mai. Mens det er en håndfull tilbakevendende stjerner, inkludert Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas og Stanley Tucci, anses denne sesongen å tilby et "nytt team" og et "nytt oppdrag" og naturlig nok betyr dette å bringe inn noen friske ansikter, det være seg Jack Reynor, Matt Berry og mer.

Det ser faktisk ut til at Tuccis spionmester Bernard Orlick vil spille en større rolle i den kommende sesongen, som du kan se i sesong 2-traileren nedenfor.

