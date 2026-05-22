Citadel: Sesong 2

Det er svært få serier som fascinerer meg så mye som Citadel gjør. På overflaten virker det som et hvilket som helst annet spion-actionprosjekt, noe som passer inn i det bredere James Bond-, Jason Bourne-, Slow Horses-segmentet, der en gjeng helter må slå oddsen for å redde verden fra undergang uten at gjennomsnittsmennesket noen gang får vite hvor nær katastrofen de var. På det grunnlaget er Citadel helt standard i sitt oppsett. Det er når vi kikker bak forhenget at vi ser hva som gjør denne serien så unik og forvirrende.

For det første har Russo-brødrene, som nettopp har slått dørene av kinokassen med Avengers: Infinity War og Avengers: Endgame, står ved roret i denne serien, og regisserer til og med hele episoder når de får sjansen. I tillegg kommer den stjernespekkede rollelisten som inkluderer Richard Madden, Priyanka Chopra-Jonas og Stanley Tucci, blant mange andre, og for å toppe alt dette er budsjettet, som gjør Citadel til en av de dyreste TV-seriene som noensinne er laget, med en første sesong som etter sigende kostet 50 millioner dollar per episode. Det finnes mange Hollywood-filmer som koster betydelig mindre å lage enn en enkelt episode av Citadel gjorde. Det er på grunn av disse faktorene at Citadel blir et stadig mer interessant prosjekt, et nærmest prakteksempel på fråtsing i underholdningsbransjen. Citadel er også interessant fordi den - til tross for at den hadde et budsjett tilsvarende BNP for et lite land - aldri virkelig tok av eller leverte det fansen håpet på, og den første sesongen debuterte til middelmådige inntrykk fra fans og kritikere. Prime Video virket likevel overbevist om universets store ambisjoner, og ga grønt lys for en oppfølgersesong og flere spinoffs, førstnevnte som tok flere år å debutere og kom med en fjert og ikke en fanfare, og sistnevnte som stort sett alle har blitt kansellert allerede. På mange måter kan man si at eksperimentet Citadel har vært en kolossal og kostbar fiasko, noe som kanskje også er en smule urettferdig med tanke på at serien, igjen, ikke er forferdelig, men rett og slett middelmådig.

Uansett, nok av historietimen. Citadels andre sesong kom nylig, nesten ut av det blå faktisk, og jeg har rukket å se rulletekster på den. Det er en virkelig bisarr serie episoder igjen, for man kan se visjonen og skalaen den har til hensikt å operere på, men samtidig klarer den aldri å gjøre noe særlig av substans. Det er en hul og forglemmelig opplevelse, der karakterene ikke skiller seg ut, klisjeene florerer, handlingen lar mye å ønske, skurkene mangler trøkk, og handlingen mangler nyanser.

Det er ingen tvil om at Citadels tilbakekomst har et premiumpreg. Vi snakker om et globetrottereventyr som tar handlingen til imponerende utsikter og omgivelser, og som byr på komplekse og kaotiske kulisser ved hjelp av fysiske og virkelige steder. I så måte er det litt Mission: Impossible-aktig, men den bommer nesten overalt ellers. Stjernene har ikke kapasitet til å løfte karakterene sine utover den overfladiske utviklingen de er skrevet med, handlingen mangler den førsteklasses actionflyten og kanten, historien verken kjøper de tåpelige, nesten sci-fi-aktige elementene i moderne spionasjeaction eller beveger seg så langt unna dem som mulig, noe som etterlater den i en slags mellomstilling der den verken er like alvorlig som Slow Horses eller like morsom som Mission: Impossible. Igjen er det rett og slett forglemmelig TV, noe som kanskje er uakseptabelt for en serie som har krevd så enormt mye penger å lage.

Og det andre problemet som Citadel nå står overfor, er at jeg ikke ser noen fremtid for dette universet lenger. De mislykkede spinoffene, den altfor lange og kostbare produksjonstiden, den narrative retningen i den siste sesongen som ser ut til å ville fjerne seg fra de to kjernekarakterene som ble etablert i sesong 1 - alt dette tegner et bilde der man begynner å lure på om noen har en anelse om hvor Citadel er på vei ... Joda, det er en rød tråd i fortellingen om å eliminere hele den rivaliserende spionfraksjonen kjent som Manticore, men mye av det som ga den første sesongen av serien i det minste en smule intriger (inkludert disse superspionene som kjemper mot en identitetskrise) har blitt eliminert til fordel for et veldig, veldig typisk spiondrama. Handlingen går stort sett ut på å forhindre at den russiske presidenten blir myrdet... Det kan virke som om jeg er urettferdig kritisk, men den første sesongen skapte en verden med skyggeorganisasjoner, dobbelt- og til og med trippelagenter, avansert og fantastisk teknologi, alt det som gjør disse ganske tåpelige spionidéene spesielle og mindre rotfestet og dramatisert på samme måte som et kaldkrigsscenario som Tinker Tailor Soldier Spy. Citadel trenger å være mer Mission: Impossible eller Kingsman, og mindre middelaldrende folk som kjemper mot hverandre.

Så igjen, Citadel er ikke en dårlig serie. Det er virkelig for mye rikdom bak dette prosjektet til at det kan være noe annet enn middelmådig, men det er også akkurat det. Det er en forglemmelig og middels spionasje-actionserie som vil underholde nok i løpet av de siste syv episodene til at du med glede kommer frem til konklusjonen, og til at den nesten ikke etterlater noe som helst inntrykk på deg. Og som jeg nevnte tidligere, i dine egne bøker kan det være helt uakseptabelt for en serie som er så dyr som denne.

