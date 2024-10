Citadel-universet utvides med nok en regional spinoff-serie

Etter ankomsten av den første sesongen av hovedprogrammet har vi ventet på å høre hva som er neste for Prime Video og The Russo Brothers ' enormt dyre show Citadel. Selv om det fortsatt ikke er noen andre sesong, eller antydninger om at den er i nærheten til tross for grønt lys, har Citadel ekspandert siden i form av spinoff-serier med et lokalt tema. Nylig skjedde dette da den italienske Citadel: Diana debuterte, og neste måned vil tilby noe lignende når den indiske Citadel: Honey Bunny også ankommer.

Denne serien vil bli regissert av den indiske filmduoen Raj & DK, med The Russo Brothers som utøvende produsenter. Den vil ha Samantha Ruth Prabhu i hovedrollen som Honey og Varun Dhawan i birollen som Bunny, og når det gjelder hva serien handler om, er den komplette synopsis som følger:

"Når stuntmannen Bunny rekrutterer den fremadstormende skuespillerinnen Honey til et sideoppdrag, kastes de inn i en verden av action, spionasje og svik. Flere år senere, når deres farlige fortid innhenter dem, må Honey og Bunny gjenforenes og kjempe for å beskytte sin lille datter Nadia."

Citadel: Honey Bunny kommer på Prime Video fra 7. november 2024, og du kan se den første traileren for serien nedenfor.