Citadellets andre sesong hadde ikke reshoots ifølge Priyanka Chopra-Jonas

Det var en gang store og fantastiske forhåpninger og planer for Citadel -universet på Prime Video, med den actionfylte spionasjeserien som debuterte med en enormt dyr kjerneserie og deretter raskt fikk ytterligere to regionalt tilpassede spinoffs også. Hovedserien lot imidlertid mye å ønske, og spinoffene ble lagt ned ganske kort tid etter at de kom, noe som fikk mange til å lure på om Citadel var død i vannet.

Den andre sesongen av hovedserien er under arbeid og er tilsynelatende filmet og klar til å settes i gang. Dette kommer direkte fra hovedrolleinnehaver Priyanka Chopra-Jonas, som i et intervju med The Playlist avkreftet ryktene om nye opptak og bekreftet at hendelsene i den andre episoderunden fortsetter etter at den første sesongen ble avsluttet.

"Nei, jeg tror ikke det var store endringer. Jeg tror vi fortsatte der vi slapp i sesong én. Men det var utrolige tilføyelser, som du vil få se snart. Joe Russo regisserte det meste selv også. Så det var bare flott å ha hans ekspertise på settet."

Vi er fortsatt usikre på når Citadel kommer tilbake til Prime Video, men med tanke på at den første sesongen debuterte i 2023, er det vel på tide med en ny sesong?