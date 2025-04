Citadels regionale spinoffs vil ikke få flere sesonger, men vil i stedet bli vevd inn i hovedserien

HQ

Prime Videos enormt dyre spion-actionserie Citadel har vært en uvanlig serie. I tillegg til å være litt middelmådig og tilsynelatende ikke få den oppmerksomheten som kreves for å garantere en umiddelbar retur, fikk serien ganske raskt to spinoff-produksjoner, som begge skilte seg fra den engelske hovedserien ved i stedet å ha regionale og lokale temaer. Citadel: Diana var skreddersydd for italienske seere og Citadel: Honey Bunny var designet for indiske fans, og tilsynelatende har ikke denne særegne struktureringen av det bredere Citadel -universet slått helt an for Amazons strømmeplattform.

Vi sier dette fordi Variety nå bemerker at verken Diana eller Honey Bunny vil få en andre sesong, og i stedet vil begge showene bli vevd inn i den engelske Citadel hovedserien når den gjør sin store retur.

Når det gjelder når Citadel kommer tilbake, bemerkes det at Prime Video forventer å debutere den en gang i andre kvartal 2026, noe som betyr at det ser ut til at vi kan forvente at Richard Madden og Priyanka Chopra snart vil gjenta sine roller, og kanskje til og med sammen med Matilda de Angelis ' Diana og Samantha Ruth Prabhus Honey og Varun Dhawans Bunny.

