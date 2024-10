HQ

Jeg har fulgt utviklingen av Citadelum siden.... vel, siden Abylight selv presenterte det eksklusivt for Gamereactor på Gamescom 2023. Den gang hadde ikke spillet engang et endelig navn, men i løpet av det siste året har Citadelum spredt sitt gryende imperium blant alle som er interessert i administrasjonsspill, og nå er legionene klare til å sette i gang. Og sannheten er at de fleste titler blekner i forhold til synet av bannerne i horisonten.

La oss starte fra begynnelsen. Citadelum er det neste steget i skala og ambisjoner fra teamet i Abylight Barcelona, et studio som spesialiserer seg på ledelsesspill. Og jeg sier neste skritt fordi dette tilsynelatende antikke romerske bybyggingsspillet også skjuler systemer for handel og erobring som vi kanskje forventer i strategititler som Civilization. Jeg nevnte skala og ambisjoner fordi det er så mange systemer som må fungere sammen for å gå fra en elendig landsby ved elvebredden til en gigantisk by hvorfra legioner vil parade for å erobre verden, at det bare kan anses som verdig Caesar.

Den beste måten å få en følelse av spillet på er å dykke rett inn i Citadelum -kampanjen, som består av 10 nivåer eller scenarier spredt over hele imperiet som Julius Cæsar etterlot seg ved sin død. Selv om fortellingen har liten spesifikk vekt i historien, spiller vi i kampanjen som Gaius Octavius, Cæsars adoptivsønn som må hevne seg på farens snikmordere og konfrontere selveste Marcus Antonius over hele imperiet, fra Romas murer til ørkenen i Equipo og til slutt i kampanjen i Hispania.

Dette er en annonse:

Det er som sagt ikke historien som sådan som er viktig, for det er ingen dialog eller karakterinteraksjon overhodet. For å fullføre oppdraget trenger du bare å fullføre målene, ikke noe mer.

Vel, dette kommer ikke til å bli lett, men heldigvis er selve Citadelum -kampanjen designet som en flott opplæringsmodus der du vil lære det grunnleggende. Først og fremst starter hver romerske villa med å plassere et forum, som vil være den sentrale kjernen som veier og forgreningsveier vil forgrene seg fra. For å få en god start bygger vi de første boligene for vanlige folk, arbeiderne som skal ta seg av alt fra jordbruk og industri til håndverk, utdanning og medisin. Og til dem alle må vi sørge for nok mat, etablere dyrkingssoner, føre vann med akvedukter og sette opp regelmessige brannslukkingssystemer og ingeniørkontorer for å holde alt i gang.

Men intet imperium kan opprettholdes av allmuen og fulle spiskammere alene. Det trengs denarer (eller sestertier, jeg husker ikke nå), og disse skaffes til veie ved å kreve inn skatter fra patrisierne (som ikke jobber, men gjerne må betale) eller ved å etablere handelsruter med andre byer.

Dette er en annonse:

Det virker enkelt så langt, men her har jeg forenklet en myriade av systemer som må holdes i balanse og trives for at byen skal blomstre. Det grunnleggende og viktigste er å sørge for grunnleggende tjenester som vann (ved å bygge akvedukter og reservoarer) på regelmessig basis, og også brannkaserner, ingeniørkontorer, lagerbygninger, markeder, skoler, legekontorer og kort sagt alt som en innbygger i det første århundret f.Kr. kan ha behov for. I tillegg må alt være ordentlig forbundet og organisert på begge sider av veiene, med tilstrekkelig attraktivitet eller komfort for innbyggerne og med nok plass mellom boligene og produksjonsanleggene til at alt kan fungere og blomstre.

Etter hvert som byen vokser og velstandsnivået øker, må du også bygge og vedlikeholde måter å underholde innbyggerne på, for eksempel teatre, biblioteker og templer for tilbedelse av gudene. Det romerske panteonet vil være svært oppmerksomme på denne delen, og hver guddom krever sin oppmerksomhet og sine ofringer eller festligheter. Hvis gudene er velvillige, kan de gi ekstra ressurser i nødens stund, lykke eller hærer. Men hvis du tilber visse guder og forsømmer andre, kan de stige ned til jorden for å herje byen din med hungersnød og ild. Det er ikke det mest komplekse systemet i Citadelum, men det gjør det ekstra komplisert å utforme en bærekraftig økonomi, og om nødvendig øker det erobringslysten din.

Det vil komme en tid da autarki ikke vil fungere, og visse materialer eller produkter må importeres fra andre byer langt unna, ved å etablere handelsruter. Med disse kan du også kvitte deg med litt overskudd og tjene litt penger, men oftere enn ikke vil utforskningen av verdenskartet sette fiendtlige hærer i veien for deg, og det er da sverdene snakker.

Kamp er enda et lag i Citadelums bybyggingssystem. Når du kan begynne å bygge tropper (noe som forresten krever flere dedikerte infrastrukturer og industrier, noe som i stor grad vil påvirke byens fremgang), kan du organisere dem i legioner for å delta i kamp. Det er et forenklet system, med automatiske kamper og bare noen få enhetstyper, men det er igjen et nytt rom for studioet å teste og utvide formelen sin. Jeg savnet kanskje mer variasjon i enhetene, men jeg antar at det kunne gjort ressursforvaltningen enda mer komplisert og rokket ved hele korthuset.

Selv om kampanjen og den egendefinerte kartredigereren vil by på mange timers utfordring i Citadelum, er det det fellesskapsgenererte innholdet jeg ser den lyseste fremtiden for spillet. Som med One military Camp har testerne gitt jevnlige tilbakemeldinger til utviklerne, og selv om det nå nesten ikke finnes noen brukerskapte kart og oppdrag, har hvert eneste jeg har sett, en unik vri. Jeg så til og med et der brukeren hadde modifisert miljøet og fargene på kartet som om det var en fremmed verden. For ikke å snakke om detaljen med å ha lokalisert spillet til flere språk ... inkludert klassisk latin.

Med et omhyggelig, intrikat og likevel stabilt styringssystem lover Citadelum fans av bybyggere og administrasjonstitler en håndfull timer med moro. Det jeg savner mest, er at det ikke finnes noen flerspillerfunksjon der man kan konkurrere mot venners imperier, men det veier kreasjonene man kan laste ned fra Steam Workshop opp for. Det er på tide å krone en ny keiser.