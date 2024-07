Citadelum presenterer kampene sine i en ny trailer

HQ

Gamereactor hadde æren av å eksklusivt kunne forhåndsvise de første detaljene i Citadelum, den kommende management- og strategitittelen med mytologiske innslag fra antikkens Roma, da vi besøkte Gamescom i fjor. Tilbake på 2024 kunne vi prøve en demo av hva denne romerske imperiebyggings-, strategi- og management-tittelen har å by på, som du kan lese våre inntrykk av.

Utgivelsesplanen for Citadelum er fortsatt et mysterium, men avdukingen av den nye traileren forteller oss at utviklingen fortsetter uforandret. Vi kan nå få et bedre perspektiv på hvordan kampene vil utspille seg i spillet, og studioet har også bekreftet at vi vil kunne spille tittelen (hvis vi ønsker det) på latin.

Latinen jeg lærte på videregående er litt rusten, men kanskje det er en god måte å introdusere gamification i undervisningen av det klassiske språket til den yngre generasjonen.

Du kan se traileren nedenfor.