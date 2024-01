Citadelum tar bybygging og strategi til mytologiske høyder

Det er noen måneder siden Abylight snakket eksklusivt med Gamereactor om sitt neste prosjekt under Gamescom 2023 i Köln. På den tiden hadde Citadelum ikke engang fått sitt offisielle navn, men markedssjefen, David Martinez, hadde allerede gitt oss noen veldig interessante nøkkelpunkter om utformingen av tittelen, der vi vil ta ledelsen og systemene til bybyggerne for å påtvinge oss selv i denne tittelen basert i det gamle Roma, i en tid før imperiets grunnlov. Hele Gamescom-intervjuet finner du forresten med undertekster nedenfor.

Og nå som vi allerede er i 2024, det planlagte lanseringsvinduet for spillet, fikk vi muligheten til å delta på en presentasjon av spillet, denne gangen ledet av Miguel García Corchero, Creative Director. Her fikk vi lære mer om utformingen av Citadelum, som er strukturert i tre forskjellige lag, hvert av dem dedikert til et spillsystem, og hvordan de utfyller hverandre for å skape en perfekt formasjon.

Det første laget av gameplayet i Citadelum er en dyp og variert bybygger, frukten av studioets erfaring (dette blir det tredje spillet i sjangeren utviklet på rad), der vi må bygge og utvide en liten romersk landsby fra noen få hus til å bli maktens episenter i regionen. Fra grunnleggende systemer som vann og mat (bygging av akvedukter og gårder) til produksjonsbygninger og tjenester som dekker befolkningens behov, det være seg medisin, kultur, religion eller selvfølgelig militær utvikling.

Men vi bør ikke bare fokusere på byen vår, for Corchero forklarer videre at spillets andre lag er basert på styring gjennom et verdenskart med utsikt over andre byer og bosetninger. Med dem som er nøytrale, vil vi kunne etablere handelsruter for å utveksle ressurser. Med dem som har et fiendtlig flagg, er det bare krig igjen.

I disse kampene må vi trene og vedlikeholde legionene våre og deretter sende dem ut i harde kamper. Det kommer til å finnes en rekke ulike typer enheter, og deres disposisjon på slagmarken, samt treningen og ordrene de får i kamp, vil være avgjørende for seieren.

Men selv om du har økonomisk og militær makt, må du ikke glemme gudenes gunst. For her er guddommene i det romerske panteonet høyst virkelige og kan vise sin gunst eller vrede, enten på grunn av et innfall eller på grunn av våre beslutninger i spillet. Det tredje laget av Citadelum er basert på dette systemet, der vi prøver å kontrollere gudenes innblanding slik at de hjelper oss med å nå våre mål. For å gjøre dette må vi lete etter og hente relikvier fra hele verden, som vi så ofrer på alteret til den guden vi vil ha gunst hos. En gud kan selvsagt føle seg æret og elsket, mens en annen kan føle seg forfordelt og glemt. Og det er ikke lurt å friste gudenes vrede.

Corchero har også gitt oss viktig informasjon om hva vi kan forvente oss av Citadelum, og den viktigste er omfanget. Vi snakker om en tittel som vil være "10 ganger større enn One Military Camp", studioets forrige verk. Det vil inneholde tre kampanjer som spenner over områdene Italia, Hispania og Afrika, og vil fortsette å ha sterk støtte fra samfunnet. Abylight kan skryte av å ha et av de beste forholdene til spillerbasen sin, og med tanke på dem vil Citadelum inneholde moddingsverktøy som gjør det mulig for fansen å designe sine egne scenarier og kampanjer. Disse verktøyene er de samme som brukes av utviklerne under utviklingen, så mulighetene vil være uendelige.

Selv om Citadelum fortsatt er planlagt utgitt i 2024, venter studioet foreløpig med å gi en fast dato (utviklingen er fortsatt i gang). De jobber med å få Steam Deck verifisert og håper på en konsollversjon, selv om dette vil avhenge av mottakelsen fra PC-spillere.

Sammen med presentasjonen fikk vi også den første offisielle traileren til Citadelum, der du kan ta en første titt på systemene, og også et galleri med bilder som du finner nedenfor.