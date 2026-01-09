Citadeulm for Nintendo Switch 2 vil tilby "en optimalisert håndholdt og forankret" opplevelse

HQ

På tampen av 2025 fikk Gamereactor vite at mangelen på Switch 2-devkits som hadde påvirket tredjeparter i løpet av sommeren var i ferd med å ta slutt, ettersom flere store og små studioer allerede jobbet med sine tilpasninger og nye titler i høst. Nå ser det ut til at Barcelona-baserte Abylight var en av dem, ettersom de nå er klare til å både avduke og lansere sin interessante romerske bybygger Citadelum på plattformen.

Ifølge studioet har Citadelum blitt "omhyggelig tilpasset for å utnytte den nye maskinvarens fulle kraft, og tilbyr en optimalisert opplevelse for både håndholdt og forankret modus". Ingen ytterligere detaljer ble gitt, men man kan gjette at dette inkluderer støtte for Joy-Con 2s musemodus, noe vi for eksempel så på Civilization VII. Dessuten dukket spillet nå opp på den australske eShop, med en nedlastingsstørrelse på 2,9 GB og en pris på 49,99 AUD, hvis du vil sammenligne med lignende utgivelser.

Kunngjøringen kommer samtidig med en oppdatering av Steam Deck-versjonen med "nytt brukergrensesnitt og optimalisering for å bygge ditt romerske imperium hvor som helst", noe som gjør Citadelum mer portabelt og tilgjengelig enn noen gang før.