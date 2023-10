Cities: Skylines II får en offisiell lanseringstrailer

HQ

I går fikk vi endelig avsløre hva vi mener om det kommende Cities: Skylines II, som lanseres til PC 24. oktober (også inkludert i Game Pass). Det er en bybyggingssimulator, og slagordet <em>"If you can dream it, you can build it!"<em> viser at den finske utvikleren Colossal Order har stor tro på spillet sitt.

Nå har vi fått den offisielle lanseringstraileren som gir oss en ganske god oversikt over hva Cities: Skylines II har å by på, og du kan se den nedenfor. En konsollversjon til PlayStation 5 og Xbox Series S/X er også planlagt, men ble forsinket i forrige måned og kommer våren 2024.