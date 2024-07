Cities: Skylines II forsinket på PS5 og Xbox Series igjen

HQ

Ganske mange mistenkte at noe var galt da konsollutgavene av Cities: Skylines II ble utsatt i ellevte time. Denne frykten viste seg å være berettiget, ettersom spillet hadde en veldig tøff lansering. Utviklerne har jobbet hardt for å fikse så mye som mulig siden den gang, noe som er en av grunnene til at PS5- og Xbox Series-utgavene ble forsinket igjen for noen måneder siden. Vi ble da fortalt at Cities: Skylines II ville komme til konsollene i oktober. Vel, gjett hva...

Utgiverne hos Paradox har kunngjort at PS5- og Xbox Series-versjonene av Cities: Skylines II har blitt forsinket på ubestemt tid. Det er fordi de "ennå ikke har nådd stabilitets- og ytelsesmålene" som er satt for disse utgavene. De håper å ha en ny og bedre versjon klar for godkjenning av Sony og Microsoft om noen måneder, så det er fortsatt mulig at vi får spillet på konsoller innen utgangen av 2024.