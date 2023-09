Cities: Skylines II har blitt forsinket... på konsoller

HQ

Hvis du har ventet i spenning på å kunne starte karrieren som byplanlegger i Cities: Skylines II, kan du dessverre måtte vente lenger enn forventet, avhengig av hvilken plattform du spiller på.

Paradox og Colossal Order har nemlig kunngjort at PlayStation 5- og Xbox Series X/S-versjonene av Cities: Skylines II er forsinket og ikke lenger lanseres på samme dato som PC-versjonen, dvs. 24. oktober 2023.

I en offisiell uttalelse heter det: "Vi jobber hardt for å gjøre spillet klart til lanseringen 24. oktober. Samtidig har vi innsett at vi trenger mer tid for å nå kvalitetsmålene vi har satt oss. Siden vi ønsker å gi spillerne våre den beste opplevelsen, oppdaterer vi lanseringsvinduet for Xbox og PS5 til våren 2024. Den ekstra tiden gir oss mulighet til å fokusere på å matche kvaliteten og ytelsen på alle plattformer."

Cities: Skylines II vil fortsatt lanseres på PC Game Pass som planlagt 24. oktober, og når det gjelder hvordan denne endringen vil påvirke utgivelsesplanen for PC- og konsollversjonene og hva de har planlagt etter lanseringen, er alt som er nevnt at dette vil bli kommunisert på et senere tidspunkt.