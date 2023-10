Cities: Skylines II har "ikke nådd de målene vi hadde satt oss", sier utviklerne.

HQ

Cities: Skylines II har vært gjennom litt av en prøvelse de siste ukene. Utviklerne bestemte seg for å utsette PS5- og Xbox Series-versjonene av spillet, og økte deretter minimums- og anbefalte spesifikasjoner for PC-versjonen, noe som fikk mange til å lure på hvorfor. Det ser rett og slett ut til at spillet er mer krevende å kjøre enn Colossal Order hadde forventet, og nå er det publisert en ny uttalelse for å rette opp forventningene til tittelen.

I et notat om ytelse, Colossal Order, står det: "Cities: Skylines II er en nestegenerasjonstittel, og den krever naturligvis visse maskinvarekrav. Når det er sagt, selv om teamet vårt har jobbet utrettelig for å levere den best mulige opplevelsen, har vi ikke nådd de målene vi hadde satt oss."

Som en oppfølging av dette legger utvikleren til at de fortsatt mener at lansering 24. oktober 2023 er det beste alternativet, ettersom de er "stolte av det unike spillet og funksjonene i Cities: Skylines II, og vi tror virkelig at det byr på en flott opplevelse som du vil like."

Som en del av denne oppdateringen (eller tilsynelatende advarselen) om spillets ytelse, ga Colossal Order også litt informasjon om spillets mod-støtte, og kunngjorde at det snart vil få mods når betafasen for moddingverktøyet er fullført. Når det gjelder hvordan disse moddene vil bli tilbudt, vil Cities: Skylines II bruke Paradox Mods som plattform, slik at spillere på PC og konsoll kan være med på moroa.